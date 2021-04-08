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В Тульской области стартовал конкурс грантов почти на 1,5 миллиона рублей

В Тульской области стартовал конкурс грантов почти на 1,5 миллиона рублей

Организатор конкурса – региональное министерство культуры.

В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации со стажем работы не менее года, не являющиеся казенными, государственными и муниципальными бюджетным и автономным учреждениями.
 
В рамках нацпроекта «Культура» состоится конкурс на 7 грантов:

1 – в номинации «Театральное искусство» (200 тысяч рублей),
 
1 –  в номинации «Киноискусство» (500 тысяч рублей),
 
1 – в номинации «Литературное творчество» (50 тысяч рублей)
 
2 – в номинации «Любительское творчество» (по 100 тысяч рублей).
 
2 – в номинации «Народные художественные промыслы и ремесла» (200 и 300 тысяч рублей).
 
Подробную информацию можно посмотреть на сайте областного минкульта  или узнать по телефону 8 (4872) 24-53-85. Заявки принимаются с 7 по 30 апреля по будням с 9.00 до 16.00 по адресу: Тула, пр. Ленина, 2, подъезд 7, к. 123. Победителей конкурса объявят не позднее 21 мая.
 
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 08:47 0
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