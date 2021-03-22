Замглавы администрации Тулы Сергея Шестакова оштрафовали за самоуправство

Фото из архива Myslo

Заместителя главы администрации Тулы Сергея Шестакова признали виновным в самоуправстве. В январе 2021 года чиновник лично провел проверку в торговой палатке с шаурмой по ул. Октябрьской, не имея на это полномочий.

Пресс-служба прокуратуры Тульской области уточняет, что Шестаков нарушил требования Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».