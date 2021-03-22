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Замглавы администрации Тулы Сергея Шестакова оштрафовали за самоуправство
Фото из архива Myslo

Замглавы администрации Тулы Сергея Шестакова оштрафовали за самоуправство

Ему придется выплатить... 300 рублей.

Заместителя главы администрации Тулы Сергея Шестакова признали виновным в самоуправстве. В январе 2021 года чиновник лично провел проверку в торговой палатке с шаурмой по ул. Октябрьской, не имея на это полномочий.

Пресс-служба прокуратуры Тульской области уточняет, что Шестаков нарушил требования Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Мировой судья привлек должностное лицо к административной ответственности по статье 19.1 КоАП РФ и назначил штраф 300 рублей.

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