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В Ночной лыжной гонке «Веденино» приняли участие более 600 человек
фото: пресс-служба регионального правительства

В Ночной лыжной гонке «Веденино» приняли участие более 600 человек

Старт гонке дал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Гонка состоялась вчера, 13 марта, в лыжном центре имени двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Петровича Веденина.
 
Глава региона подчеркнул, что соревнования проходят второй раз и становятся для Тульской области доброй традицией.
 
- Эта гонка, как и лыжероллерный центр носят имя нашего двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Петровича Веденина. Вячеслав Петрович – пример для всех любителей лыжного спорта. В этом комплексе созданы все необходимые условия, чтобы заниматься спортом круглый год, - сказал губернатор.
 
В соревнованиях приняли участие более 600 человек из 24 субъектов страны от 4 до 64 лет.
 
- Уверен, что все вы покажете своё высокое мастерство, бойцовский дух и волю к победе, - подчеркнул Алексей Дюмин.
 
 
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лыжные гонкиВедениноТулагонкигубернаторАлексей Дюмин

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