В Ночной лыжной гонке «Веденино» приняли участие более 600 человек

фото: пресс-служба регионального правительства

Гонка состоялась вчера, 13 марта, в лыжном центре имени двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Петровича Веденина.

Глава региона подчеркнул, что соревнования проходят второй раз и становятся для Тульской области доброй традицией.

- Эта гонка, как и лыжероллерный центр носят имя нашего двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Петровича Веденина. Вячеслав Петрович – пример для всех любителей лыжного спорта. В этом комплексе созданы все необходимые условия, чтобы заниматься спортом круглый год, - сказал губернатор.

В соревнованиях приняли участие более 600 человек из 24 субъектов страны от 4 до 64 лет.

- Уверен, что все вы покажете своё высокое мастерство, бойцовский дух и волю к победе, - подчеркнул Алексей Дюмин.