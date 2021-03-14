Безработный туляк попался на краже секаторов, тяпки и пилы

Мужчина обокрал дачу, но был моментально задержан стражами порядка.

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

К стражам порядка обратился 58-летний туляк. Мужчина сообщил, что из его дачного домика похитили 15 метров электрического кабеля, электроудлинитель, опрыскиватель, секатора-сучкорез, ручной секатор, рыхлитель, три строительных катка, тяпку, пилу по дереву и две отвертки. Ущерб от кражи составил 8 тысяч рублей.

Сотрудники полиции смогли установить личность воришки. Им оказался безработный ранее судимый за кражи 46-летний местный житель.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».