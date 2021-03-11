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В Узловой школьница провалилась в колодец: осужден главный инженер водоканала

В Узловой школьница провалилась в колодец: осужден главный инженер водоканала

Суд вынес приговор по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетней.

Узловская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя, который признан виновным в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Из-за его небрежного отношения к работе пострадал ребенок.

Утром 21 октября 2020 года 9-летняя девочка, идя в школу, провалилась в колодец. Со слов очевидцев, девочка, пропуская машину, которая ехала ей навстречу, наступила на крышку люка и рухнула в яму. У пострадавшей диагностирован перелом бедренной кости со смещением.

В суде было доказано, что случившееся – результат плохой работы организации, обслуживающей системы водоотведения Узловой. В частности, главный инженер компании не заменил сломанную металлическую крышку люка, а значит, поставил под угрозу жизнь и здоровье людей. 

Моральный и материальный ущерб добровольно возмещен фигурантом уголовного дела на стадии предварительного расследования.

Суд учел мнение государственного обвинителя относительно вида и размера наказания и приговорил подсудимого к штрафу в размере 105 000 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:35 0
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провалился в колодецосужден главный инженер
Место
Тульская областьУзловая

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