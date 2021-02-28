Тульские чирлидеры выступили на чемпионате и первенстве России

Наши спортсменки дошли до полуфинала соревнований.

В Москве прошли чемпионат и первенство России по чир-спорту. Тульскую область на соревнованиях достойно представили воспитанницы МБУ СШОР «Восток»: Юлия Богданова и Ангелина Гладкова в дисциплине чир-джаз-двойка взрослые, Яна Шедова и Юлия Башутина в дисциплине чир-фристайл-двойка взрослые.

Спортсменки показали свое мастерство в рамках чемпионата и смогли дойти до полуфинала.

Тренируют девушек Елена Брежнева, Татьяна Баринова и Татьяна Кузнецова.

Отметим, что 28 марта в Туле состоится чемпионат и первенство Тульской области по чир-спорту.