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Тульские чирлидеры выступили на чемпионате и первенстве России

Тульские чирлидеры выступили на чемпионате и первенстве России

Наши спортсменки дошли до полуфинала соревнований.

В Москве прошли чемпионат и первенство России по чир-спорту. Тульскую область на соревнованиях достойно представили воспитанницы МБУ СШОР «Восток»: Юлия Богданова и Ангелина Гладкова в дисциплине чир-джаз-двойка взрослые, Яна Шедова и Юлия Башутина в дисциплине чир-фристайл-двойка взрослые.

Спортсменки показали свое мастерство в рамках чемпионата и смогли дойти до полуфинала.

Тренируют девушек Елена Брежнева, Татьяна Баринова и Татьяна Кузнецова.

 

 

Отметим, что 28 марта в Туле состоится чемпионат и первенство Тульской области по чир-спорту.

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