Топ-5 событий недели: перемены в правительстве области, погодные катаклизмы, рестарт «Арсенала»

Подобные обзоры будут появляться в нашей рубрике регулярно — как не трудно догадаться, еженедельно. Наверняка, обо всех событиях, представленных в нашем рейтинге, вы уже слышали — иначе они бы и не назывались главными на неделе. Но вдруг что-то упустили? Или от вас ускользнуло истинное значение того или иного события? С радостью это исправим!

Несмотря на то, что сама по себе прошедшая неделя была чрезвычайно быстротечной (всего-навсего — три рабочих дня!), она выдалась настолько насыщенной различными событиями, что даже 23-е февраля на фоне всего остального померкло, отступило и вообще затерялось… Но впрочем — обо всем по порядку! Точнее — по ранжиру.

1. Новые кадровые назначения в правительстве области.

Первое место прошедшей недели — кадровые назначения в правительстве области, о которых на оперативном совещании 24 февраля объявил губернатор Алексей Дюмин. Потому что событие это отнюдь не рядовое, не дежурное, а задающее, без преувеличения, новый вектор развития всей экономики региона. Объясняем — почему!

Самые значительные перемены коснулись экономического блока: здесь был создан не только новый комитет (по науке и инноватике), но даже появилось целое новое министерство (промышленности и торговли). С учетом же всех остальных назначений, становится очевидно, что работа обновленного областного правительства будет ориентирована на требования современности: цифровизацию, инновационные отрасли, наукоемкие проекты. Некоторые эксперты уже назвали произошедшее «Тульской промышленно-цифровой революцией».

Но помимо этого хочется отметить и другое, может быть, не столь очевидное обстоятельство: подобными кадровыми перестановками, подобным обозначением новых приоритетов в работе правительства губернатор делает серьезный задел на будущее — на долгосрочную перспективу. И это показывает: тема текущей борьбы с Covid-19 пусть и остается пока актуальной, но перестает быть доминирующей, перестает быть самой главной в повестке работы областного правительства. Фактически губернатор обозначает возможность скорого старта новой, такой долгожданной «постковидной эры» в экономике региона!

В унисон этой теме на минувшей неделе прозвучали и определенные послабления в антиковидном режиме — но об этом чуть позже.

2. Старт создания новой Программы развития Тульской области.

Дополнительным и весьма веским подтверждением того, что Алексей Дюмин планирует переориентировать работу правительства на более серьезные стратегические подходы, стало поручение для обновленного экономического блока — начать работу по созданию новой Программы социально-экономического развития Тульской области на 5 лет.

Причем к этой работе самым непосредственным образом собираются привлечь и рядовых граждан: губернатор заявил, что новую Программу обязательно следует обсудить с жителями области. По этому поводу отдельное поручение было сделано в адрес председателя областной Думы и секретаря регионального отделения «Единой России» Николая Воробьева.

Тульская «Единая Россия» тут же откликнулась с готовностью — а это, с учетом ресурсов и возможностей самой многочисленной политической силы страны и региона, означает, что работа будет развернута действительно масштабная, и уже очень скоро практически у каждого из нас появиться возможность внести свои идеи и предложения в пятилетние планы развития области.

При этом — самое главное! Программа развития Тульской области — не новый инструмент: в 2016 году подобный пятилетний план уже был создан. И его успешная реализация (а 2021 год — это как раз год подведения итогов) говорит о том, что наши с вами сегодняшние предложения — также, как и предложения пятилетней давности — имеют реальную возможность быть воплощенными в жизнь.

В общем, будет интересно — рекомендуем всем подключаться!

3. Послабления антиковидных мер.

Мы этого ждали — и это случилось: в Тульской области объявлены послабления антиковидного режима! Ресторанам и кафе разрешили работать круглосуточно — разумеется, при соблюдении необходимых санитарных требований.

Но наибольший оптимизм внушает все-таки не сам факт возобновления круглосуточной работы общепита, а то, что нас перестали только ограничивать и начали что-то разрешать. Теперь хочется смотреть в будущее с еще большей надеждой и верить, что продление режима самоизоляции для граждан старше 65 лет, равно как и продление запрета на массовые мероприятия, это явления временные.

Конечно, пока объявлена еще не та степень свободы, о которой мечтают многие, но, в любом случае, это очевидный шаг вперед. Связан он и с тем, что многие туляки уже привились от коронавируса. Радует, что большинство из них тут же делает об этом посты в соцсетях, рассказывает, как себя чувствует после вакцинации. Лучшей рекламы того, что сейчас, как никогда, надо быть здравомыслящим, и не придумать!

4. Погодные катаклизмы.

Мы надеялись, что нынешней зиме уже больше нечем нас удивить. Но как же мы заблуждались!

За прошедшую неделю Тульская область пережила невиданный перепад температур (с минимума в -27 до максимума в +6 — тридцать с лишним градусов разницы!) в сопровождении с так называемой «барической пилой» (то есть с резкими скачками и падениями атмосферного давления, чрезвычайно опасными для метеозависимых людей), а также в сочетании с рекордным снегопадом, который логично, в соответствии с показаниями шкалы термометра, перешел в не менее рекордный… потоп.

Но скажите: разве это не повод для будущей гордости всем нам, пережившим такое? А уж если вы из тех, кто пережил и пекло тульского лета 2010-го…

Правда, нельзя не отметить: последствия природных катаклизмов вызвали серьезные вопросы к коммунальным службам! Однако, признаем, на фоне того, что происходит в США после невиданного для них похолодания, некоторые наши вопросы к «родным» коммунальщикам звучат уже не столь резко.

Да и в любом случае: как бы ни грозила нам зима в последнюю свою неделю, уже с понедельника на календаре — весна. Жизнь меняется к лучшему!

5. Рестарт «Арсенала» в чемпионате России после зимней паузы.

После недавней, фактически сенсационной победы «Арсенала» над питерским «Зенитом» в Кубке России, болельщики тульской команды ждали возобновления чемпионата с нескрываемой надеждой. «Арсеналу» сейчас крайне важно набирать очки: после зимней паузы отрыв от зоны вылета из высшего дивизиона российского футбола составляет всего один балл.

Но увы: второго футбольного февральского чуда не случилось. Надежды тульских болельщиков жили ровно один тайм матча в Сочи: во втором тайме тульская защита затрещала по всем швам, и в итоге — 4:0 в пользу хозяев.

Весеннюю часть чемпионата «Арсенал» начинает с обидного поражения. Но, тем не менее, нашу веру в возможные, теперь уже мартовские, чудеса это не отменяет: ждем скорых домашних матчей с «Локомотивом» и ЦСКА.