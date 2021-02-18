Тулячки завоевали медали на Чемпионате России по лёгкой атлетике

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Чемпионкой страны в беге на 400 метров стала тулячка Екатерина Реньжина. Ее результат – третий в Европе в этом сезоне. Бронзовую медаль в беге на 200 метров завоевала наша землячка Кристина Хорошева.

Спортсменок поздравил Алексей Дюмин: «Высочайший уровень мастерства, воля к победе и уверенность в своих силах помогли вам добиться отличного результата. Пусть это достижение станет очередной ступенью на пути к новым спортивным вершинам».