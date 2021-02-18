новости
новости
Регистрация
Алексинцу грозит пожизненное заключение за жестокое убийство знакомого
Фото: ptzgovorit.ru

Алексинцу грозит пожизненное заключение за жестокое убийство знакомого

Преступник нанёс своему оппоненту множество ударов ножом и различными тупыми предметами.

Утром 22 ноября прошлого года в одном из домов на ул. Арматурной в Алексине местный житель, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, жестоко убил своего знакомого. Как уточняет пресс-служба регионального СУ СК России, преступник нанёс своей жертве множество ножевых ранений и ударов твердыми предметами. 

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За убийство с особой жестокостью обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 19:38 +1
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениеубийствоСУ СК России по Тульской области
Место
Тульская областьАлексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячки завоевали медали на Чемпионате России по лёгкой атлетике
Тулячки завоевали медали на Чемпионате России по лёгкой атлетике
Тульские силовики почтили память Героя России Дмитрия Горшкова
Тульские силовики почтили память Героя России Дмитрия Горшкова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.