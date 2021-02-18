Фото: ptzgovorit.ru
Алексинцу грозит пожизненное заключение за жестокое убийство знакомого
Преступник нанёс своему оппоненту множество ударов ножом и различными тупыми предметами.
Утром 22 ноября прошлого года в одном из домов на ул. Арматурной в Алексине местный житель, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, жестоко убил своего знакомого. Как уточняет пресс-служба регионального СУ СК России, преступник нанёс своей жертве множество ножевых ранений и ударов твердыми предметами.
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За убийство с особой жестокостью обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.
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