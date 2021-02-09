В Туле сотрудник Росгвардии завоевал золото на чемпионате по рукопашному бою

Фото: 71.rosguard.gov.ru.

Недавно в Туле состоялись чемпионат и первенство Тульской области по рукопашному бою. Соревнования проходили в СК «Металлург», в них участвовало более 150 сильнейших спортсменов со всей области.

«После серии поединков в весовой категории до 70 килограммов сотрудник СОБР Росгвардии по Тульской области Илья Н. вышел в финал. На последних минутах боя он перехватил инициативу и профессиональным приемом решил исход схватки в свою пользу. Илья Н. завоевал золотую медаль и кубок победителя», — сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Победители и призеры соревнований будут представлять сборную Тульской области на первенстве ЦФО по рукопашному бою.