Туляков приглашают получить 50 тысяч рублей за дизайн-проект

Фото: tula.ru.

Городская администрация объявила конкурс на разработку дизайн-проекта по оформлению молодежного пространства «Родина». Лидеры получат не только денежный приз (1 место — 50 000 руб., 2 место — 30 000 руб., 3 место — 15 000 руб.), но и возможность реализовать проект, приняв участие в рабочей группе по созданию молодежного пространства «Родина».

Для старта в конкурсе нужно заполнить анкету . Затем на электронную почту придут остальные необходимые для заполнения заявки материалы.

Подать заявку нужно до 25 февраля. Экспертное жюри выберет лучшие, за которые пройдет голосование в официальной группе МБУ «ММЦ «Родина» в социальной сети «ВКонтакте». Проголосовать за понравившейся проект сможет каждый.

Если у вас есть свежие идеи, вам от 18 до 35 лет, вы студент и начинающий дизайнер, имеющий за плечами реализованные проекты, присоединяйтесь к конкурсу.