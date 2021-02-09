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Туляков приглашают получить 50 тысяч рублей за дизайн-проект
Фото: tula.ru.

Туляков приглашают получить 50 тысяч рублей за дизайн-проект

Принять участие в конкурсе могут студенты и начинающие дизайнеры.

Городская администрация объявила конкурс на разработку дизайн-проекта по оформлению молодежного пространства «Родина». Лидеры получат не только денежный приз (1 место — 50 000 руб., 2 место — 30 000 руб., 3 место — 15 000 руб.), но и возможность реализовать проект, приняв участие в рабочей группе по созданию молодежного пространства «Родина».
 
Для старта в конкурсе нужно заполнить анкету. Затем на электронную почту придут остальные необходимые для заполнения заявки материалы.
 
Подать заявку нужно до 25 февраля. Экспертное жюри выберет лучшие, за которые пройдет голосование в официальной группе МБУ «ММЦ «Родина» в социальной сети «ВКонтакте». Проголосовать за понравившейся проект сможет каждый.
 
Если у вас есть свежие идеи, вам от 18 до 35 лет, вы студент и начинающий дизайнер, имеющий за плечами реализованные проекты, присоединяйтесь к конкурсу.
 
Подробнее о конкурсе можно узнать в положении.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 07:37 0
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