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Как тулякам вложиться в КПК и не остаться без денег: советы Банка России
Фото: onlinezayavkanacredit.ru.

Как тулякам вложиться в КПК и не остаться без денег: советы Банка России

Кредитные потребительские кооперативы привлекают пайщиков высокой доходностью, обещаниями о страховке и отсутствии рисков.

О том, как устроены современные кассы взаимопомощи, рассказывают специалисты Тульского отделения Банка России. КПК принимают деньги от пайщиков по договору передачи личных сбережений, а не по договору банковского вклада. Поэтому система страхования вкладов на таких вкладчиков не распространяется.

Если вы решили стать пайщиком КПК, вы автоматически принимаете на себя ответственность за возможные долги кооператива. Если по итогам года расходы превышают доходы, члены кооператива должны внести дополнительные взносы для покрытия убытков.

Многие кооперативы самостоятельно страхуют привлеченные деньги в страховых компаниях и обществах взаимного страхования. Но риск остаться без денег всё же присутствует – как правило, страховка не гарантирует полный возврат средств, да и список страховых случаев невелик.

– Если вы решили вложить свои средства в кредитный потребительский кооператив, в первую очередь проверьте, состоит ли эта компания в реестре КПК, размещенном на сайте Банка России. Почитайте отзывы, попробуйте пообщаться с другими пайщиками. И помните, что инвестиции – это всегда риск, – отметил заместитель управляющего тульским отделением Центробанка Дмитрий Борискин.

Регулятор рекомендует КПК раскрывать все важные сведения об инвестировании в кредитные потребительские кооперативы в понятной для клиентов форме. Для этого создан паспорт финансового продукта, который должен выдаваться вместе с договором, но до его подписания. В паспорте содержится информация об условиях вступления в кооператив, порядке разрешения споров, отсутствии государственной страховки и о действиях пайщиков в случае банкротства КПК.

За девять месяцев 2020 года тульские КПК заключили 1100 договоров займа с гражданами. Предоставлено ссуд на 106 млн рублей, привлечено 124 миллиона. По данным на 1 октября, в регионе работали 18 КПК.

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