Фото из архива Myslo.
Гимнастка из Новомосковска вошла в резервный состав сборной России
Это 16-летняя Ирина Комнова.
Федерация спортивной гимнастики России объявила состав сборной на 2021 год. В резерве национальной команды юная спортсменка из Новомосковска — 16-летняя Ирина Комнова.
Ирина — мастер спорта по спортивной гимнастике, член молодежной сборной России, финалист первенства России 2019 года, победитель и серебряный призер Европейского юношеского фестиваля.
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