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Гимнастка из Новомосковска вошла в резервный состав сборной России
Фото из архива Myslo.

Гимнастка из Новомосковска вошла в резервный состав сборной России

Это 16-летняя Ирина Комнова.

Федерация спортивной гимнастики России объявила состав сборной на 2021 год. В резерве национальной команды юная спортсменка из Новомосковска — 16-летняя Ирина Комнова.

Ирина — мастер спорта по спортивной гимнастике, член молодежной сборной России, финалист первенства России 2019 года, победитель и серебряный призер Европейского юношеского фестиваля.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:49 +1
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