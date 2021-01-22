Гимнастка из Новомосковска вошла в резервный состав сборной России

Фото из архива Myslo.

Федерация спортивной гимнастики России объявила состав сборной на 2021 год. В резерве национальной команды юная спортсменка из Новомосковска — 16-летняя Ирина Комнова.

Ирина — мастер спорта по спортивной гимнастике, член молодежной сборной России, финалист первенства России 2019 года, победитель и серебряный призер Европейского юношеского фестиваля.