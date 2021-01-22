В Тульской области 195 новых случаев коронавируса и восемь летальных исходов
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области 195 новых случаев коронавируса, 205 человек выздоровели, восемь скончались. Отметим, что с 20 января в регионе снижается суточное число заболевших COVID-19.
За весь период ковидом заразились 27 294 жителя региона, 24 405 вылечились, 940 умерли.
За сутки в России выявлено 21 513 новых случаев коронавируса, зафиксировано 580 летальных исходов, выздоровели 27 318 человек.
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