«Химки» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча – 1:0

Игра 18-го тура РПЛ проходит в Подмосковье. Болейте за оружейников вместе с Myslo! Внимание: текстовая трансляция обновляется.

50' Хагуш и Дядюн столкнулись головами. Обоим футболистам понадобилась помощь медиков.

49' Оружейники прозевали Кухарчука и позволили тому пробить по воротам — мяч пролетел выше перекладины.

48' Штрафной для «Арсенала»: Панченко нанес мощный удар в сторону ворот, но попал в Глушакова.

46' Глушаков получил желтую карточку за фол против Чаушича.

46' Второй тайм!

Обе команды сделали замены. У «Химок» Конате заменил Долгов, у «Арсенала» Хагуш вышел вместо Сокола.

Оперативный фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:

Статистика первого тайма от телеканала «МАТЧ Премьер»:

Перерыв.

45' Две минуты добавлено к первому тайму.

44' Пенальти нет, всё было по правилам.

43' Костадинова свалили в штрафной «Химок». Футболисты «Арсенала» побежали с претензиями к арбитру. Судья обратился к ВАР, проверяет, был ли пенальти.

41' Шамов! Вытаскивает мяч из-под перекладины после прострела Глушакова.

40' Рассказов пробил с угла штрафной после подачи Панченко, удар был слишком легким для голкипера.

39' Парфенов меняет Джорджевича на Эванса. Лука покинул поле, слегка прихрамывая.

38' Ломовицкий решился на удар издалека — мяч, отскочив от газона, прилетел в руки вратарю «Химок».

36' У «Арсенала», кстати, готовится замена. Отправился разминаться Эванс Кангва.

35' Костадинов вытеснил Глушакова из штрафной, футболист «Химок» вынужденно отдал пас назад.

32' Оружейники заработали четвертый угловой в матче: Костадинов пробивал головой по воротам, но не попал в цель.

30' Угловой для «Арсенала»: Ткачев отправил пас в центр штрафной, первыми на подборе оказались хозяева.

28' Оружейники без проблем справились с атакой «Химок» и выбили мяч подальше от штрафной.

26' Лантратов! Два раза подряд спас свою команду после ударов Панченко и Ломовицкого!

24' Панченко низом пробивал из-за пределов штрафной. Вратарь на месте.

23' Мяч больше времени держится у футболистов «Арсенала» — владение 63 на 37 в пользу туляков. Только это преимущество пока никак не отражается на счете.

21' Джорджевич! Головой пробивал по воротам после подачи Ткачева. Удар вышел не очень сильным, вратарь Лантратов справился.

18' Сокол получил желтую карточку за фол против Дядюна.

18' Как же так?! Ломовицкий оказался один в штрафной «Химок» и немного разминулся с мячом! Отметим классную передачу от Панченко.

16' Джорджевич получил мяч на фланге и переправил мяч в центр на Ткачева. Сергей не успел за передачей.

15' Осторожничают арсенальцы, пока держат мяч на своей половине поля. Пытаются проводить позиционные атаки.

12' Может, сейчас оружейники проснутся и будут играть более грамотно.

12' ГОЛ! Кухарчук. 1:0

Довольно неожиданно «Химки» открывают счет. Кухарчук внезапно выскочил из-за спины Рассказова и замкнул передачу партнера с фланга. Шамов был бессилен.

9' Ткачев навесил на ближнюю штангу, футболисты «Химок» отвели опасность от ворот.

8' Дядюн прорывался в штрафную «Арсенала», его остановил Сокол — успел поставить корпус и перехватить мяч.

5' Ткачев в касание пробил по воротам после подачи Джорджевича. Мяч пролетел мимо ворот.

3' Пока мяч, в основном, держится в центре поля.

1' Матч начался. Вперед, «Арсенал»!

0' Новый талисман оружейников — самовар Арсений — тоже прибыл в Химки. В прошлом матче он не очень помог добыть победу. Посмотрим, как будет в этот раз!

0' Составы на матч уже известны. Джорджевич и Ткачев восстановились после травм и выйдут на поле в стартовом составе «Арсенала»:

0' Несколько фактов о матче:

футболист «Арсенала» Александр Ломовицкий в матче первого круга выходил на поле против оружейников в составе «Химок»,

в случае проигрыша канониры потерпят 50-е гостевое поражение за время выступлений в РПЛ,

если арсенальцы не смогут забить ни одного гола, они установят антирекорд продолжительности безголевой серии в матчах уровня РПЛ за всю историю выступлений — 4 игры подряд.

0' Команды уже на стадионе. Смотрим небольшой фоторепортаж от пресс-службы «Арсенала»:

0' Чем интересна эта встреча? Оружейники сыграют против бывшего тренера Игоря Черевченко. Игорь Геннадьевич сумел наладить игру в новой команде, вытащив ее из зоны стыковых матчей.

Но тем не менее, «Химки» особо высоко не поднялись. Сейчас они расположились на 12-м месте с 19-ю очками, «Арсенал» — на 13-й строчке.

Кстати, обе команды очень много пропускают.

0' В Премьер-лиге «Арсенал» и «Химки» встречались всего раз и сыграли вничью — 1:1. Кто сегодня победит, как думаете?

0' Кстати, игру покажет телеканал «МАТЧ ТВ».

0' Добрый вечер, друзья! Сегодня в рамках 18-го тура РПЛ тульский «Арсенал» сыграет на выезде с подмосковными «Химками». Начало матча в 19.00.