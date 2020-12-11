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В Туле женщина хотела купить инвалидность за 85 тысяч рублей

В Туле женщина хотела купить инвалидность за 85 тысяч рублей

Через посредников она передала эту сумму начальнику бюро МСЭ.

В Привокзальном районе Тулы следователи СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовных дел в отношении двух женщин. Одна из них обвиняется в даче взятки, а вторая, соответственно – в её получении.

По данным пресс-службы ведомства, с июля по сентябрь, тулячка решила подкупить руководителя Бюро № 11 филиала ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области», чтобы оформить себе инвалидность.

Через посредников она передала чиновнице, в общей сложности, 85 тысяч рублей. Посредники оказались участниками оперативного эксперимента – уголовные дела были возбуждены по материалам регионального Управления ФСБ. Они направлены на рассмотрение в суд.

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