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В аварии на ул. Пролетарской в Туле пострадали три человека

В аварии на ул. Пролетарской в Туле пострадали три человека

Две машины столкнулись на пересечении с улицей Плеханова.

Как сообщает корреспондент Myslo, в Пролетарском районе, на пересечении улиц Плеханова и Пролетарской столкнулись «Лада Ларгус» и Kia Optima. По предварительной информации, иномарка двигалась по ул. Пролетарской в сторону центра города, а «Лада» ехала по ул. Плеханова.

После столкновения Kia влетела в фонарный столб. В результате ДТП незначительные травмы получили двое мужчин и женщина. Медики оказали им помощь на месте, все трое отказались от госпитализации. Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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Авария на ул. Пролетарской в Туле, Фото: 1
Авария на ул. Пролетарской в Туле, Фото: 2
Авария на ул. Пролетарской в Туле, Фото: 3
Авария на ул. Пролетарской в Туле, Фото: 4
Авария на ул. Пролетарской в Туле, Фото: 5
Авария на ул. Пролетарской в Туле, Фото: 6
Авария на ул. Пролетарской в Туле, Фото: 7
Авария на ул. Пролетарской в Туле, Фото: 8
Авария на ул. Пролетарской в Туле, Фото: 9
Авария на ул. Пролетарской в Туле, Фото: 10
Авария на ул. Пролетарской в Туле, Фото: 11
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 20:21 +1
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