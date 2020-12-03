В аварии на ул. Пролетарской в Туле пострадали три человека

Как сообщает корреспондент Myslo, в Пролетарском районе, на пересечении улиц Плеханова и Пролетарской столкнулись «Лада Ларгус» и Kia Optima. По предварительной информации, иномарка двигалась по ул. Пролетарской в сторону центра города, а «Лада» ехала по ул. Плеханова.

После столкновения Kia влетела в фонарный столб. В результате ДТП незначительные травмы получили двое мужчин и женщина. Медики оказали им помощь на месте, все трое отказались от госпитализации. Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.