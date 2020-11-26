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Комиссия РФС о пенальти в ворота «Арсенала»: арбитр принял верное решение

Комиссия РФС о пенальти в ворота «Арсенала»: арбитр принял верное решение

Также, по мнению экспертов, рефери правильно разобрался и в эпизоде с неназначением 11-метрового в ворота «Локомотива».

На заседании экспертно-судейской комиссии при президенте РФС рассмотрели обращение тульского «Арсенала». Напомним, ранее руководство клуба попросило оценить работу арбитра Алексея Сухого в матче с «Локомотивом». Спор разгорелся из-за двух моментов — с пенальти в ворота оружейников и неназначением 11-метрового в ворота «Локомотива».

По мнению комиссии, оба решения рефери принял верно.

Об эпизоде на 59-й минуте: между нападающим и защитниками шла допустимая борьба за мяч. Футболист «Локомотива» Мурило играет в мяч и в целом никак не влияет на действия нападающего, в то время как Мацей Рыбус до контакта с соперником ставит правую ногу на землю и уже находится в статическом положении, когда футболист «Арсенала» Александр Ломовицкий, продолжая свое движение на небольшой скорости, натыкается на его бедро.

О моменте на 70-й минуте: между игроками произошел очевидный и достаточный контакт, помешавший нападающему завершить данную атаку, несмотря на то, что он был совершен по неосторожности.

Ранее спортивный директор «Арсенала» Андрей Рудаков заявлял, что «назначение таких пенальти идет вразрез со здравым смыслом».

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Автор: Кристина Вернигорина
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