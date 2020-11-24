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Спортивный директор «Арсенала»: «Назначение таких пенальти идет вразрез со здравым смыслом»

Спортивный директор «Арсенала»: «Назначение таких пенальти идет вразрез со здравым смыслом»

Андрей Рудаков недоволен судейством в матче оружейников с «Локомотивом».

– Понятно, что мы недовольны результатом. Игра складывалась так, что как минимум на ничью вполне можно было рассчитывать. По содержанию это и был ничейный матч без большого количества моментов как у одних, так и у других ворот, — рассказал Андрей Рудаков в интервью «Чемпионату».

Спортивный директор «Арсенала» высказался о назначенном в ворота туляков пенальти:

– Нельзя давать такие одиннадцатиметровые. Это противоречит логике игры и сути эпизода. Ведь пенальти — это почти всегда гол. То есть очень суровое наказание по футбольным меркам. Значит, и нарушение должно быть соответствующим. Где в этом эпизоде у игрока «Локомотива» была возможность забить гол или был какой-то грубый фол? Ничего этого и близко не было. Игрок не владел мячом. Мяч вообще уже уходил за лицевую линию ворот. Перед футболистом «Локомотива» был наш защитник Кадири, выигравший позицию и не пустивший бы его к мячу в любом случае.

 

И, может быть, самое главное — давайте будем честными, футболист «Локомотива» сам искал контакт с соперником, чтобы упасть в штрафной. И судья, находившийся в пяти метрах от момента, сначала уверенно показал, что нужно продолжать игру. И это была верная реакция, но потом он изменил свое решение. Повторю, что назначение таких пенальти идет вразрез со здравым смыслом, — заявил Рудаков.

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:06 +1
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