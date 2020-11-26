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В Туле поймали мужчину, воровавшего еду

В Туле поймали мужчину, воровавшего еду

За двое суток он умудрился четыре раза обокрасть один и тот же магазин.

В Туле полицейские установили подозреваемого в кражах, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, некий злоумышленник в течение двух дней четыре раза своровал продукты питания из одного и того же магазина. Несмотря на проявленные ловкость и сноровку, личность воришки всё же смогли выяснить сотрудники полиции.

Задержанным оказался 41-летний ранее судимый за мошенничество житель Щекинского района.

В полиции в настоящий момент выясняют точное количество совершенных им краж.  


 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 16:17 +1
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