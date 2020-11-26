В Туле поймали мужчину, воровавшего еду

За двое суток он умудрился четыре раза обокрасть один и тот же магазин.

В Туле полицейские установили подозреваемого в кражах, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, некий злоумышленник в течение двух дней четыре раза своровал продукты питания из одного и того же магазина. Несмотря на проявленные ловкость и сноровку, личность воришки всё же смогли выяснить сотрудники полиции.

Задержанным оказался 41-летний ранее судимый за мошенничество житель Щекинского района.



В полиции в настоящий момент выясняют точное количество совершенных им краж.



