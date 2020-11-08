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Дмитрий Парфенов: Будем исправлять ситуацию - другого пути нет

Дмитрий Парфенов: Будем исправлять ситуацию - другого пути нет

Главный тренер тульского «Арсенала» прокомментировал результаты матча с «Ротором».

Вчера в Туле состоялся матч 14-ого тура Российской премьер-лиги.

Местный «Арсенал» принимал «Ротор» из Волгограда: игра завершилась вничью со счетом 1:1.

Результат матча прокомментировал новый главный тренер туляков Дмитрий Парфенов:

- Начали здорово - то, что и просили.Забили достаточно неплохой мяч. Потом в какой-то момент как будто испугались, что можем выиграть. Отдали на какое-то время инициативу сопернику. В таких ситуациях надо отодвигать игру от своих ворот - и дальше создавать моменты. Вернулись в игру, стало на одного футболиста больше. Ошибка в обороне при ответном голе - обычная, позиционная. Я понимаю болельщиков. Будем исправлять ситуацию. Будем исправлять, сражаться и биться за очки - другого пути нет, - заявил Парфенов «Спорт-Экспрессу».

После 14-и туров «Арсенал» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 13-ть очков.

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