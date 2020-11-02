Официально: тренером «Арсенала» стал Дмитрий Парфенов

Фото пресс-службы «Арсенала».

Руководитель ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев прокомментировал назначение Дмитрия Парфенова на должность главного тренера:

– Я очень рад, что Дмитрий Владимирович возглавил нашу команду. Он непосредственно участвовал в возрождении тульского «Арсенала», играл в третьей лиге, а сейчас горит желанием сделать в Туле сильную команду. Хочу пожелать Дмитрию удачи, и – полный вперед!

Дмитрий Парфенов перед первой тренировкой на базе «Арсенала» в Мясново ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Всё быстро произошло. Благодарен руководителю клуба Гураму Захаровичу Аджоеву за доверие, знаком с ним давно. Знаю и команду. Да, ситуация непростая, но это вызов. Тренерская работа — это всегда вызов. Я ребятам уже сказал, что всё зависит лишь от нас — от тренеров, руководителей, футболистов. Справимся только сообща.

— Какими будут Ваши первые шаги?

– Только приехал с утра, много организационных моментов. Задача не шарахаться, понять, кто в каком состоянии, пообщаться с каждым игроком. Времени не так много, здесь больше момент психологический.

— В субботу важнейшая домашняя игра с «Ротором». Матч, как говорится, за шесть очков.

– Очка три, но игра, согласен, важнейшая.

— Кто будет помогать Вам?

– Юрий Михайлович Ковтун, Андрей Сергеевич Данилов — мы вместе работали в «Урале». Добавится, скорее всего, тренер по физподготовке, который тоже был со мной, но сейчас живет в Бразилии.

Напомним, после проигрыша «Арсенала» казанскому «Рубину» губернатор Тульской области Алексей Дюмин устроил разнос руководству клуба и выразил недовольство работой тренерского штаба. Спустя два дня тренера команды Сергея Подпалого заменил Парфенов.

Дмитрий Парфенов в качестве игрока четырежды выигрывал чемпионат России с московским «Спартаком», побеждал в Кубках России и Украины, выступал за национальную сборную Украины.

Тренерскую карьеру начал в 2012 году, войдя в штаб юношеской сборной России. В том же году возглавил ивановский «Текстильщик», а в 2015-м стал главным тренером «Тосно». Под руководством Дмитрия Парфенова клуб из Ленинградской области в сезоне-2017/18 стал обладателем Кубка России.

Последние два сезона Дмитрий Парфенов возглавлял «Урал». С екатеринбургским клубом в сезоне-2018/19 дошел до финала Кубка России.