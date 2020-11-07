Погода в Туле 8 ноября: местами небольшой дождь

Изображение press ?? and ? с сайта Pixabay

В воскресенье 8 ноября на территории Тульской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер западный 6−11 м/с. Днем небольшой дождь (по данным сайта Гидрометцентра до 1 мм за сутки).

Ветер западный, северо-западный 7−12 м/с, местами порывы до 15 м/с, температура воздуха +5…+10ºС. Атмосферное давление 740−745 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.