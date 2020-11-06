Тульский боксер выступит на первенстве Европы
Соревнования пройдут в Черногории.
Тульский боксер-супертяжеловес Иван Онищенко вошел в состав сборной России, которая выступит на первенстве Европы среди юниоров 17-18 лет.
Как сообщает региональная федерация бокса, континентальное первенство пройдет с 11 по 23 ноября в черногорском городе Будва.
Окончательный состав на турнир тренерский штаб объявил на общем построении команды, которая сейчас находится на учебно-тренировочном сборе на спортивной базе ФГБУ «Юг Спорт» Сочи.
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