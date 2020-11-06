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Тульский боксер выступит на первенстве Европы

Тульский боксер выступит на первенстве Европы

Соревнования пройдут в Черногории.

Тульский боксер-супертяжеловес Иван Онищенко вошел в состав сборной России, которая выступит на первенстве Европы среди юниоров 17-18 лет.

Как сообщает региональная федерация бокса, континентальное первенство пройдет с 11 по 23 ноября в черногорском городе Будва.

Окончательный состав на турнир тренерский штаб объявил на общем построении команды, которая сейчас находится на учебно-тренировочном сборе на спортивной базе ФГБУ «Юг Спорт» Сочи.

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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 21:13 +4
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