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Каждый третий житель Тульской области привился от гриппа

Каждый третий житель Тульской области привился от гриппа

Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ характеризуется как относительно благополучная.

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. В Тульскую область поступило 117779 доз детской вакцины «Совигрипп» (85 % от заявки) и 499040 доз вакцины для взрослых – «Совигрипп» и «Флю-М» (83% от заявки).

Прививку сделали 487170 человек (33,2% от численности населения). Более 20 тысяч туляков получили вакцину за счёт областного бюджета, в рамках прививок на предприятиях и за личные средства.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области относительно благополучная, с 26 октября по 1 ноября зарегистрировано 7436 случаев ОРВИ – на 17% ниже эпидпорога.

По данным лабораторного мониторинга сохраняется циркуляция вирусов не гриппозной этиологии. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

 

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вчера, в 22:07 +1
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