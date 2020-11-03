Футболист «Арсенала» вызван в молодежную сборную России

Фото пресс-службы «Арсенала».

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав команды на контрольные матчи, которые будут сыграны в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы 2021 года.



В сборную вызван футболист тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий.

Полный список футболистов:

вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Иван Ломаев («Крылья Советов»).



защитники: Никита Калугин («Сочи»), Павел Маслов («Спартак»), Алексей Татаев («Млада Болеслав»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Артем Голубев («Уфа»), Данил Степанов («Ротор»), Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян (ЦСКА).



полузащитники: Константин Марадишвили (ЦСКА Москва), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский (оба — «Локомотив»), Денис Макаров, Солтмурад Бакаев (оба — «Рубин»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Наиль Умяров («Спартак»)



нападающие: Федор Чалов (ЦСКА Москва), Вячеслав Грулев («Динамо»).

Молодежная сборная сыграет против сборной Венгрии 13 ноября и 17 ноября против Словении.