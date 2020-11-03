Ревнивец из Плавска получил 6 лет за попытку убить соперника

Фото: СУ СК РФ по Тульской области.

В Плавске суд Тульской области суд вынес приговор местному 41-летнему жителю. Мужчину обвиняли в покушении на убийство.

Преступление было совершено ночью 16 апреля этого года. По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый нанес сожителю своей бывшей жены два удара ножом в шею. Довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог из-за активного сопротивления потерпевшего и благодаря помощи его знакомых.

«Потерпевшему была оказана медицинская помощь на месте происшествия. На основании собранных следственными органами доказательств, судом вынесен обвинительный приговор, согласно которому осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.