Более 80 студентов и ординаторов Мединститута ТулГУ вышли на работу в Центр медицины катастроф

Это позволило увеличить число выездных бригад и диспетчеров, чтобы обслужить всех нуждающихся во время пандемии.

В Центре медицины катастроф, куда приходят вызовы скорой со всей Тульской области, сейчас жаркая пора. Раньше в час поступало около 130 вызовов, а сейчас их число увеличилось вдвое.

Чтобы разгрузить поток, привлекли начинающих специалистов. По рекомендации Министерства здравоохранения РФ студенты 3-6 курсов и ординаторы Медицинского института Тульского госуниверситета были переведены на дистанционное обучение для бесперебойного оказания медицинской помощи. Их знаний достаточно для того, чтобы оказывать квалифицированную помощь в учреждениях первичного звена и инфекционных госпиталях.

22 ординатора и 66 студентов выбрали работу в Центре медицины катастроф. Они будут трудиться в диспетчерском отделе, а также в выездных бригадах, в том числе в эпидемиологических, в паре с фельдшером или врачом скорой медицинской помощи.

Сергей Мухин, и. о. руководителя территориального центра медицины катастроф:

Сергей Мухин – Нагрузка на Центр медицины катастроф во время пандемии сильно возросла. В связи с тем, что в период пандемии нам требуются дополнительные бригады, помощь студентов и ординаторов необходима. Приятно, что ребята обращаются к нам сами. Также планируем привлекать к работе студентов не только ТулГУ, но и Тульского областного медицинского колледжа. Количество выездных бригад увеличится со 120 до 126. Это поможет сократить время ожидания. Что важно, ребята официально трудоустроены, получают зарплату так же, как и остальные сотрудники.

Студенты идут работать в Центр медицины катастроф не только из-за рекомендаций минздрава, для большинства из них это еще и неоценимый опыт.

Мария Шорохова, ординатор 1 года по специальности «онкология»:

Мария Шорохова – Я поступила в университет на целевое место от Тульского областного онкологического диспансера, поэтому и продолжила учебу по специальности «онкология». Буду химиотерапевтом, считаю, что это самая быстроразвивающаяся отрасль в современной медицине. Сейчас непростые времена, поэтому вышла на работу в Центр медицины катастроф в качестве фельдшера диспетчерской службы. Почувствовала, что нужна здесь. К тому же это хороший опыт для начинающего врача, здесь в экстремальных условиях можно пройти хорошую школу. На работу вышли почти все мои одногруппники, мы рады, что можем помочь во время пандемии. Но все-таки мы не забываем, что главное для нас сейчас – это учеба. Руководители на работе поддерживают нас и подстраивают график так, чтобы мы могли уделять достаточно времени образованию.