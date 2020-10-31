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Алексей Дюмин раскритиковал работу тренерского штаба «Арсенала»

Алексей Дюмин раскритиковал работу тренерского штаба «Арсенала»

Губернатор выразил свое недовольство президенту клуба Гураму Аджоеву.

Журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале «Инсайды от Карпа» рассказал, что губернатор Тульской области сразу после проигрыша «Арсенала» «Рубину» устроил разнос руководству оружейников. Алексей Дюмин был недоволен работой тренерского штаба и результатами команды.

- Глава региона потребовал изменить ситуацию, наладить игру и улучшить позиции команды в Премьер-лиге. При этом он сказал, что доверяет президенту клуба Гураму Аджоеву, который вывел «Арсенал» на новую высоту и сам поднял планку, которую опускать сегодня ни в коем случае нельзя, — цитируют пресс-службу правительства «Тульские новости».

Сообщается, что Алексей Дюмин, а также болельщики требуют от команды принципиально другой игры.

 

Сюжет: Арсенал
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