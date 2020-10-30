В Туле вручили награды победителям шахматного конкурса
Конкурс проводится в регионе второй раз.
В Тульской области подвели итоги конкурса на лучшую организацию преподавания шахмат в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в 2019-2020 учебном году.
В торжественной церемонии награждения приняли участие министр спорта региона Андрей Журавлев, президент областной федерации шахмат Виктор Алексашин и руководитель проекта «Шахматы в школах» по Тульской области Григорий Ткачев.
В конкурсе принял участие 41 центр образования, среди них — пять сельских школ. Для сравнения: в прошлом году частников было 35.
В номинации «Сельская школа» победителем стал Липковский центр образования № 1 Киреевского района (педагог Олег Уржумцев).
Третье место по итогам конкурса в общем зачете занял ЦО № 25 (педагог Богдан Золотов), второе место — ЦО № 8 (педагог Александр Моисеев), а победителем, как и в том году, стал ЦО № 27 (педагог Владимир Манаенков).
Команда-победитель также получила призы за удачное выступление на онлайн-соревновании итогового мероприятия проекта «Шахматы в школах» — турнире «Дебют», где она заняла второе место.
Всем участникам вручили шахматный инвентарь и литературу, а победители и призеры получили также ноутбуки, шахматное программное обеспечение и денежные субсидии.
Руководитель проекта «Шахматы в школах» по Тульской области Григорий Ткачев от имени всех участников этого масштабного проекта выразил благодарность губернатору Алексею Дюмину, благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко, министерству образования и министерству спорта Тульской области за всестороннюю помощь и поддержку в развитии вида спорта шахматы и реализации проекта на территории региона.
Конкурс проводился благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко совместно с Федерацией шахмат России в рамках проекта «Шахматы в школах».
По официальным данным министерства образования Тульской области, в проекте задействовано более 12 000 школьников. Также за счет средств фонда 74 педагога повысили свою квалификацию на специализированных курсах.
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