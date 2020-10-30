В Туле вручили награды победителям шахматного конкурса

Конкурс проводится в регионе второй раз.

В Тульской области подвели итоги конкурса на лучшую организацию преподавания шахмат в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в 2019-2020 учебном году.

В торжественной церемонии награждения приняли участие министр спорта региона Андрей Журавлев, президент областной федерации шахмат Виктор Алексашин и руководитель проекта «Шахматы в школах» по Тульской области Григорий Ткачев.

В конкурсе принял участие 41 центр образования, среди них — пять сельских школ. Для сравнения: в прошлом году частников было 35.

В номинации «Сельская школа» победителем стал Липковский центр образования № 1 Киреевского района (педагог Олег Уржумцев).

Третье место по итогам конкурса в общем зачете занял ЦО № 25 (педагог Богдан Золотов), второе место — ЦО № 8 (педагог Александр Моисеев), а победителем, как и в том году, стал ЦО № 27 (педагог Владимир Манаенков).

Команда-победитель также получила призы за удачное выступление на онлайн-соревновании итогового мероприятия проекта «Шахматы в школах» — турнире «Дебют», где она заняла второе место.

Всем участникам вручили шахматный инвентарь и литературу, а победители и призеры получили также ноутбуки, шахматное программное обеспечение и денежные субсидии.

Руководитель проекта «Шахматы в школах» по Тульской области Григорий Ткачев от имени всех участников этого масштабного проекта выразил благодарность губернатору Алексею Дюмину, благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко, министерству образования и министерству спорта Тульской области за всестороннюю помощь и поддержку в развитии вида спорта шахматы и реализации проекта на территории региона.