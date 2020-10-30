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Музей «Тульские древности» приглашает всех на «Ночь искусств» и День народного единства
Фото Романа Солопова.

Музей «Тульские древности» приглашает всех на «Ночь искусств» и День народного единства

Мероприятия состоятся 3 и 4 ноября как в традиционном, так и в онлайн-формате.

Во вторник, 3 ноября, в Туле пройдёт «Ночь искусств». В группе «Тульских древностей» «ВКонтакте» с 17.00 до 23.00 пройдёт насыщенная онлайн-программа «Искусство объединяет: Русь и Орда». Она расскажет о привычных для нас обычаях и предметах, пришедших с Востока:

  • в 17.00 видеоролик «Взять на карандаш» познакомит зрителей с традиционными русскими письменными принадлежностями,
  • в 18.00 видеоролик «Подходи, налетай, бакалею выбирай!» расскажет о торговых традициях,
  • в 19.00 состоится тест «История объединяет: Русь и Орда»,
  • в 20.00 пройдёт трансляция видеоролика «Молодец в кафтане, девка в сарафане», посвященного одежде, пришедшей на Русь с Востока,
  • в 21.00 состоится показ видеоролика «Из истории войлока», который ответит на вопрос, откуда у русского валенка «ноги растут».
  • в 22.00 видеоролик «Кто такая алаша?» познакомит с историей лошадей и коней.

В среду, 4 ноября, в День народного единства, в музее «Тульские древности» состоится праздничная программа:

  • 12.00 – Мастер-класс по геральдике. На встрече пойдет разговор о том, как придумали гербы, легко ли их составлять, о чем говорят геральдические символы, когда появился герб города Тулы. Получив необходимые знания, гости смогут придумать простой и красивый знак для своей семьи и изобразить его на деревянной заготовке. Стоимость билета – 100 рублей.
  • 14.00 – Лекция «Танковая колонна «Димитрий Донской», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вход свободный.
  • 15.30 – Интерактивное занятие «Байки в избе». Тульский мастер Тычка и купеческий сын Епифан встретят посетителей байками, интересными и веселыми историями, сказками при лучине. Участие гостей музея в сценках приветствуется, веселое настроение гарантируется. Вход свободный.

На музейные мероприятия обязательна запись по телефону: 36-16-63.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:05 0
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