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Тульский «Арсенал» сегодня сыграет с ЦСКА

Тульский «Арсенал» сегодня сыграет с ЦСКА

На выезде. Начало игры в 19.00.

Сегодня, 26 октября, в Москве состоится матч 12-го тура Российской премьер-лиги.

Местный ЦСКА сыграет против тульского «Арсенала».

Начало матча в 19.00.

После одиннадцати сыгранных матчей туляки занимают 11-ю строчку в турнирной таблице, набрав 12 очков.

ЦСКА расположился на третьем месте - в копилке у «армейцев» 22 балла.

Главный арбитр встречи - Игорь Панин из подмосковного Дмитрова. Помогать ему будут петербуржец Рашид Абусуев и Денис Березнов из Москвы. 

Отметим, 13 октября ЦСКА и «Арсенал» сыграли товарищеский матч, который завершился со счетом 1:1.

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
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