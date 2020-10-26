Тульский «Арсенал» сегодня сыграет с ЦСКА

На выезде. Начало игры в 19.00.

Сегодня, 26 октября, в Москве состоится матч 12-го тура Российской премьер-лиги.

Местный ЦСКА сыграет против тульского «Арсенала».

Начало матча в 19.00.

После одиннадцати сыгранных матчей туляки занимают 11-ю строчку в турнирной таблице, набрав 12 очков.

ЦСКА расположился на третьем месте - в копилке у «армейцев» 22 балла.

Главный арбитр встречи - Игорь Панин из подмосковного Дмитрова. Помогать ему будут петербуржец Рашид Абусуев и Денис Березнов из Москвы.

Отметим, 13 октября ЦСКА и «Арсенал» сыграли товарищеский матч, который завершился со счетом 1:1.