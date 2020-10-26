Тульский «Арсенал» сегодня сыграет с ЦСКА
На выезде. Начало игры в 19.00.
Сегодня, 26 октября, в Москве состоится матч 12-го тура Российской премьер-лиги.
Местный ЦСКА сыграет против тульского «Арсенала».
Начало матча в 19.00.
После одиннадцати сыгранных матчей туляки занимают 11-ю строчку в турнирной таблице, набрав 12 очков.
ЦСКА расположился на третьем месте - в копилке у «армейцев» 22 балла.
Главный арбитр встречи - Игорь Панин из подмосковного Дмитрова. Помогать ему будут петербуржец Рашид Абусуев и Денис Березнов из Москвы.
Отметим, 13 октября ЦСКА и «Арсенал» сыграли товарищеский матч, который завершился со счетом 1:1.
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