Мискантус против борщевика: в Тульской области создадут экспериментальный агропарк

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О новом методе борьбы с ядовитым растением стало известно на XIV Яснополянском международном экологическом форуме.

В Тульской области в следующем году начнется создание экологического агропарка. Он будет представлять собой несколько площадок в разных районах региона, на которых будут апробироваться различные технологии экологической направленности, в том числе связанные с восстановлением загрязненных почв, выращиванием различных садовых и агротехнических культур, переработкой в удобрения отходов с птицефабрик и фермерских хозяйств.

Об этом на XIV Яснополянском международном экологическом форуме рассказал председатель правления Российского центра экологической политики и культуры Михаил Буденков.

«Задач у агропарка несколько, среди них — развитие традиционных для данных территорий сельхознаправлений, производство чистой продукции, без генной модификации. Срок создания агропарка — от года до трех лет, максимум — до пяти лет», – цитирует «ТАСС» Буденкова.

На одной из экспериментальных площадок будет исследоваться новый метод борьбы с борщевиком Сосновского – с помощью растения мискантус. Предполагается, что его развитая корневая система способна вытеснить борщевик.

Если эксперимент пройдет удачно, новый метод придет на смену выкашиванию и гербицидам, которые сейчас используется против борщевика Сосновского.

Буденков пояснил, что мискантус (еще его называют китайским тростником) – многолетнее травянистое растение, адаптированное к климатическим условиям средней полосы нашей страны Сибирским отделением Российской академии наук. Благодаря неприхотливости его можно будет сеять на больших площадях. Через несколько лет освобожденные от борщевика сельхозугодья можно возвращать в оборот.

Сам же мискантус содержит большое количество целлюлозы, а значит, может стать прекрасным сырьем для изготовления одноразовой биоразлагаемой посуды и биотоплива.