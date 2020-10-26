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«Отвечают врачи»: тулякам расскажут, как распознать инсульт

«Отвечают врачи»: тулякам расскажут, как распознать инсульт

И что делать, если вы обнаружили его признаки у себя или своих близких.

28 октября в 13.00 в официальной группе минздрава Тульской области ВКонтакте пройдет очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи». Прямая трансляция приурочена ко Всемирному дню борьбы с инсультом. На вопросы жителей ответит Алексей Черкашин, главный внештатный невролог министерства здравоохранения региона.

Он расскажет, как распознать инсульт и что делать, если вы обнаружили его признаки у себя или своих близких.

Жители могут задать вопросы ВКонтакте, писать в личные сообщения группы или в комментариях во время прямой трансляции.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:10 0
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