«Отвечают врачи»: тулякам расскажут, как распознать инсульт
И что делать, если вы обнаружили его признаки у себя или своих близких.
28 октября в 13.00 в официальной группе минздрава Тульской области ВКонтакте пройдет очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи». Прямая трансляция приурочена ко Всемирному дню борьбы с инсультом. На вопросы жителей ответит Алексей Черкашин, главный внештатный невролог министерства здравоохранения региона.
Он расскажет, как распознать инсульт и что делать, если вы обнаружили его признаки у себя или своих близких.
Жители могут задать вопросы ВКонтакте, писать в личные сообщения группы или в комментариях во время прямой трансляции.
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