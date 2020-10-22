Тульские рукопашники взяли три медали на Первенстве России

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Соревнования проходят в Брянске и продлятся до 24 октября.

Тульские спортсмены принимают участие в Первенстве России по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет, юниоров и юниорок 18-21 года.

Юноши и девушки 16-17 лет уже завершили выступления. Спортсмен-инструктор тульской спортшколы «Металлург» Ярослав Улитин стал победителем в категории 65 кг.

Серебряным призером в весовой категории 55 кг стал еще один спортсмен-инструктор Никита Архипов. Бронзу завоевал Роман Савыкин, выступавший в весовой категории 70 кг. Спортсменов подготовили Дмитрий Дагаев, Джавид Ахадов и Андрей Гарбуз.