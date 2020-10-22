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В Туле водитель объезжал пробку по встречной и столкнулся с маршруткой
Кадр из видео

В Туле водитель объезжал пробку по встречной и столкнулся с маршруткой

По предварительной информации, мужчине стало плохо за рулём.

Читатели продолжают делиться с редакцией Myslo видеозаписями, на которых запечатлено хамское поведение водителей. Один из таких роликов был снят в четверг, 22 октября, на ул. Ленина в пос. Плеханово.

Видно, как водитель Kia Soul с госномером: Т773ВМ71 пытается объехать по встречной полосе и сталкивается с маршруткой № 42. Судя по всему, водитель микроавтобуса пытается предотвратить столкновение, подав звуковой сигнал, но ДТП всё же произошло.

Удар был не слишком сильным, вероятно, машины получили лишь незначительные повреждения. По предварительной информации, водителю Kia стало плохо за рулём. В региональной Госавтоинспекции уточнили, что никакой информации об этой аварии к ним не поступало – возможно, участники решили не ждать экипаж ДПС и ограничились европротоколом.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их опубликуем!

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей.

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Мы ценим каждое ваше письмо, но просим ответственно относиться к содержанию ваших сообщений. Для привлечения автохама к ответственности материал должен содержать госномер автомобиля, корректную дату и время съёмки. Также должна быть возможность для идентификации места совершения правонарушения.

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7−962−272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

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