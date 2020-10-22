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В тульском Центре образования № 8 выявлено 13 случаев COVID-19

В тульском Центре образования № 8 выявлено 13 случаев COVID-19

16 классов отправлены на дистанционное обучение.

В структурном подразделении Центра образования № 8 на ул. Софьи Перовской выявлены два случая заболевания коронавирусом среди сотрудников и 11 – среди учащихся. У 4 сотрудников и 25 школьников – ОРВИ.

В соответствии с требованиями санитарных правил в учреждении проведен комплекс необходимых противоэпидемиологических мероприятий. На основании предписания Управления Роспотребнадзора по Тульской области сотрудники структурного подразделения центра образования отстранены от работы.

С 23 октября 16 классов переводят на дистанционную форму обучения. Пресс-служба городской администрации уточняет, что эти меры обязательны для предотвращения распространения острых респираторных вирусных инфекций и снижения риска возникновения новых случаев СOVID-19.

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