В тульском Центре образования № 8 выявлено 13 случаев COVID-19

В структурном подразделении Центра образования № 8 на ул. Софьи Перовской выявлены два случая заболевания коронавирусом среди сотрудников и 11 – среди учащихся. У 4 сотрудников и 25 школьников – ОРВИ.



В соответствии с требованиями санитарных правил в учреждении проведен комплекс необходимых противоэпидемиологических мероприятий. На основании предписания Управления Роспотребнадзора по Тульской области сотрудники структурного подразделения центра образования отстранены от работы.

С 23 октября 16 классов переводят на дистанционную форму обучения. Пресс-служба городской администрации уточняет, что эти меры обязательны для предотвращения распространения острых респираторных вирусных инфекций и снижения риска возникновения новых случаев СOVID-19.