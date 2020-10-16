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Туляки стали лучшими на первенстве мира по шашкам
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Туляки стали лучшими на первенстве мира по шашкам

Соревнования прошли с 4 по 14 октября в Турции.

Представители оружейной столицы приняли участие во всемирных соревнованиях среди юношей и девушек по шашкам-64 – рапид (бразильская версия) и блиц-турнир (молниеносная игра).

Спортсмены МБУ СШОР «Юность» продемонстрировали результаты в различных дисциплинах. Арсений Цынов – в рапиде (бразильской версии), блиц-турнире (молниеносной игре) и классической программе.

Мария Гаврилкова заняла третье место в рапиде и блиц-турнире. Дмитрий Гетманский занял третье место в блиц-турнире. Тренируются шашисты под руководством Бориса Оксмана и Юрия Хохлова.

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