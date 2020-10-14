Кирилл Панченко о переходе в тульский «Арсенал»: «Мои футбольные амбиции по-прежнему велики»

Фото: пресс-служба ПФК «ЦСКА».

30-летний нападающий тульского «Арсенала» Кирилл Панченко рассказал о причинах, побудивших его покинуть «Тамбов» спустя всего два месяца пребывания в команде, пишет портал Sportbox.

— Считаю, что был предельно честен с «Тамбовом», моя совесть чиста. Я изначально обозначал в разговоре со спортивным директором Павлом Худяковым, что буду отдавать всего себя на сто процентов, всё делать для побед клуба, но все-таки мои футбольные амбиции по-прежнему велики. «Тамбов» находится в стадии становления, «Арсенал» же на другом этапе развития. Туляки в прошлом сезоне попали в еврокубки, это и есть уровень притязаний клуба, — заявил Панченко.