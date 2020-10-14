Накажи автохама: ул. Марата, Vesta, встречка

Важно: огромная просьба присылать видео и фото, на которых различимы регистрационные знаки автомобилей-нарушителей, а также явно видно нарушение ПДД. Например, по некоторым фото не всегда можно сделать однозначный вывод о том, что машина в момент съемки была именно припаркована, а не ехала в том месте, где ее сфотографировали.

Публикуем новое видео с нарушением ПДД, присланное в нашу рубрику «Накажи автохама». Кадрами, которые были сняты сегодня утром на ул. Марата в Туле, поделился наш порталец MAKSIMUS85.

Видеорегистратор его автомобиля запечатлел, как Lada Vesta выезжает на трамвайные пути встречного направления. Регистрационные знаки авто видно очень плохо, но в открытых базах данных нам удалось с первого раза найти этот автомобиль 2016 года выпуска…

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их опубликуем!

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.