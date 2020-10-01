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Тульский «Арсенал» арендовал двух футболистов «Спартака»

Тульский «Арсенал» арендовал двух футболистов «Спартака»

И это официально: информация о трансферах появилась на сайте «красно-желтых».

Тульский «Арсенал» пополнили полузащитник Александр Ломовицкий и защитник Николай Рассказов. 

В предыдущем сезоне Ломовицкий был арендован у «Спартака» и провел за оружейников 24 матча (забил 2 гола). Текущий чемпионат он начал в аренде в «Химках» и забил 2 мяча в 8 встречах. Арендное соглашение полузащитника с ПФК «Арсенал» рассчитано до окончания сезона-2020/21. Александр будет выступать под №27.

Николай Рассказов родился в Ефремове, начинал в местной команде «Меч», играл в детских турнирах за арсенальскую спортшколу.

Права на Николая Рассказова принадлежат московскому «Спартаку», за который он начал выступать в Премьер-лиге в 2018 году.
 
Арендное соглашение защитника с ПФК «Арсенал» рассчитано до окончания сезона-2020/21. Николай будет выступать под №92.
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
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