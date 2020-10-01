Туляки, работающие в бюджетных организациях, могут получить банковскую карту с изображением кремля

Дизайн посвящен 500-летию Тульского кремля.

Такие карты уже сейчас могут оформить сотрудники бюджетных организаций города Тулы в рамках зарплатного проекта. В дальнейшем у всех жителей и гостей города также появится возможность заказать личную карту с памятным дизайном в отделениях и на сайте банка.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко: «Сбербанк уже реализует ряд совместных проектов с комитетом по туризму на территории Тульской области — «Островки для туриста» в городах Большой Засечной черты, развитие туристического портала VisitTula и ряд других. Уверен, это поможет жителям и гостям региона узнать интересную информацию об истории Тульской области».

Проект «Островки для туриста» стартовал в 2019 году. Первый «Островок» появился в отделении Сбербанка на Крестовоздвиженской площади. В рамках празднования 500-летия Тульского кремля такие «Островки» появятся в отделениях Сбербанка в городах Большой Засечной черты региона.

Председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина: «Благодаря нашим партнерам мы начинаем открывать уголки туриста по всей области. Теперь любой человек может в «Островке для туриста» получить брошюры и буклеты о путешествии по региону, познакомиться с площадками и направлениями, сориентироваться в туристических маршрутах по области. Надеемся, что эти «Островки» станут дополнительным стимулом для гостей региона, чтобы отправиться в небольшое путешествие по всей Тульской области, ближе узнать ее богатую историю».

Презентация уникального дизайна банковских карт с изображением Тульского кремля прошла 26 сентября в рамках открытия выставки «Повесть лихвинских лет», посвященной самому маленькому городу России – Чекалину (Лихвину). На открытии выставки собравшихся поздравил Депутат Государственной Думы Сергей Кривоносов, который передал Благодарственное письмо на имя Управляющего Тульским отделением ПАО Сбербанк С. В. Ющенко за реализацию туристически значимых проектов и личный вклад в развитие туризма.

Также в отделении Сбербанка в Туле, на Крестовоздвиженской площади, 1, все желающие могут сделать памятные фотографии на фотозоне, посвященной 500-летию кремля, которая организована комитетом Тульской области по развитию туризма.

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