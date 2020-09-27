«Арсенал» – «Ростов»: текстовая трансляция матча – 1:3

Болеем за оружейников вместе с Myslo! Внимание: трансляция обновляется.

49' Горбатенко головой скинул пас на Ковалева, но Юрия накрыли футболисты «Ростова» и завалили его на газон.

48' Снова арбитру пришлось успокаивать Бауэра и Байрамяна. На этот раз обошлось устным предупреждением.

47' Повздорили Бауэр и Байрамян. Оба футболиста получили желтые.

46' Второй тайм!

Сразу перед вторым таймом Сергей Подпалый делает двойную замену: вместо Кингса выходит Кадири, вместо Сокола — Комбаров.

Замена и у «Ростова»: вместо Хаджикадунича вышел Чистяков.

Перерыв. Ни минуты не добавил арбитр к первому тайму.

45' Да что ж такое! Пропускаем третий гол! 1:3

Хасимото получил пас с углового флажка и вколотил мяч в ворота.

41' «Арсенал» пытается отыграться перед перерывом, туляки бегут вперед, но пока безуспешно.

40' «Ростов» выходит вперед! 1:2

Хаджикадунич с фланга перевел пас в центр штрафной на Хасимото, тот головой пробил по воротам Левашова. Наш защитник Бурлак хоть и был рядом с соперником, но почему-то прозевал его.

38' На поле у нас очень много борьбы сегодня, а судья весьма щедр на желтые карточки. Очередное предупреждение получили арсенальцы — Кингс грубо сыграл против Байрамяна.

35' Ковалев получил «горчичник» за фол против Хаджикадунича.

32' Чернов летел по левому флангу к воротам, но на подступах к штрафной его остановил Сокол.

31' Штрафной для гостей: Ионов закрутил мяч в ближний угол ворот, Левашов справился с коварным ударом.

30' Тренер «Ростова» Валерий Карпин слишком бурно выражал свои эмоции, арбитр его «успокоил» желтой карточкой.

28' Владение мячом 51% на 49% в пользу «Ростова».

25' Исполнил стандарт Ткачев — мощно пробил по воротам, но мяч пролетел мимо.

24' Желтая карточка для Чернова: футболист «Ростова» свалил Сокола. Для оружейников — перспективный штрафной.

21' Футболисты «Ростова» стали более активно действовать на флангах, и пока арсенальцы им это позволяют. В одной из ситуаций ростовчанам удалось пробиться к воротам Левашова, но решающий удар заблокировал Сокол.

17' Ионов жестко сфолил на Эвансе и получил желтую. «Арсенал» решил быстро разыграть штрафной: длинный заброс, но впереди за мяч никто не сумел зацепиться.

15' «Ростов» в атаке, гости вынуждают ошибаться наших игроков на своей половине поля.

13' Пропускаем! Ионов сделал классную передачу на Чернова, тот принял пас и в касание отправил мяч в ворота Левашова. 1:1

9' ГООООООООООЛ!!! Эванс Кангва! 1:0

Ткачев из глубины поля сделал шикарнейшую передачу за спину защитников, быстрый Кангва воспользовался ситуацией, промчался с мячом и мастерски уложил его в сетку.

4' Интересная, но тревожная статистика: в этом сезоне «Арсенал» набирает очки только в домашних матчах.

2' Первый угловой в матче для оружейников: Кингс отправил пас в штрафную, мяч прилетел на голову Костадинову, тот пробил по воротам, но «снаряд» рикошетом от ростовских футболистов вылетел за пределы поля.

1' Стартовый свисток. Вперед, «Арсенал»!

0' Составы на матч такие:

0' Турнирная таблица сейчас выглядит так:

0' Смотрим, как оружейники появлялись на стадионе:

0' Как вчера отметили День города? Повеселились? Расскажите нам в комментариях!

0' Добрый день, друзья! Сегодня «Арсенал» принимает на своем поле участника Лиги Европы «Ростов». Матч 9-го тура стартует в 14.00. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции!