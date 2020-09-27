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В аварии с маршруткой в Новомосковске пострадали пять человек
Фото vk.com/overhearnmsk/

В аварии с маршруткой в Новомосковске пострадали пять человек

Авария произошла днем 27 сентября на пересечении улиц Комсомольской и Березовой.

В УМВД по Тульской области сообщили:

– По предварительной информации, в 12.48 возле дома №7-б по ул. Березовой в г. Новомосковске водитель ВАЗ-2111 не предоставил преимущества в движении маршрутному микроавтобусу «Газель», в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств.

На данный момент имеется информация о пяти пострадавших пассажирах маршрутки (легкие травмы, в основном ушибы). В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства данного ДТП.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:27 +1
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