В аварии с маршруткой в Новомосковске пострадали пять человек

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В УМВД по Тульской области сообщили:

– По предварительной информации, в 12.48 возле дома №7-б по ул. Березовой в г. Новомосковске водитель ВАЗ-2111 не предоставил преимущества в движении маршрутному микроавтобусу «Газель», в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств.

На данный момент имеется информация о пяти пострадавших пассажирах маршрутки (легкие травмы, в основном ушибы). В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства данного ДТП.