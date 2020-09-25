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В Тульской области за двое суток выявили почти полсотни нарушений водителями автобусов
Фото: УГИБДД УМВД по ТО.

В Тульской области за двое суток выявили почти полсотни нарушений водителями автобусов

Так, веневской маршруткой управлял мужчина с иностранным водительским удостоверением.

Для профилактики происшествий сотрудники ГИБДД и Ространснадзора проводят целый комплекс мероприятий, направленных на выявление нарушений. 
 
«Сотрудники проверяют легальность деятельности пассажирских перевозок, соблюдение режима труда и отдыха водителей при управлении автобусами, документы, а также техническое состояние транспортных средств», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
 
Только за два минувших дня составили 47 административных материалов в отношении водителей автобусов, а два транспортных средства еще и отправили на спецстоянку.
 
Так, 24 сентября в Веневе обнаружили водителя маршрутки, у которого было только иностранное водительское удостоверение. На него составили четыре протокола за нарушение ПДД, а в отношении того, кто допустил его к перевозке пассажиров, возбудили административное дело. Максимальное наказание за такое нарушение — штраф до 50 тысяч рублей.
 
«Под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД окажутся лица, не соблюдающие правила перевозки пассажиров, управляющие транспортными средствами без соответствующих документов, а также управляющие транспортными средствами с техническими неисправностями», — отметили в Госавтоинспекции.
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:30 +3
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Тульская областьВеневский район

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