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«Балтика» инициировала открытие стационарного пункта раздельного сбора вторсырья в Туле

«Балтика» инициировала открытие стационарного пункта раздельного сбора вторсырья в Туле

Туляки могут самостоятельно сортировать вторсырье на четыре фракции: металлические банки, стекло, пластик и бумагу.

17 сентября пивоваренная компания «Балтика», региональный оператор по обращению с отходами «Хартия», министерство природных ресурсов и экологии Тульской области и гипермаркет «Зельгрос» подписали соглашение о реализации экологического проекта по раздельному сбору отходов «Принеси пользу своему городу». В рамках проекта партнеры установили стационарный пункт раздельного сбора и обозначили свои обязательства по его работе.

Сокращение объемов отходов, формирование современной системы раздельного сбора и переработки мусора и отказ от захоронения отходов в пользу вторичной переработки помогают снизить нагрузку на окружающую среду, в том числе выбросы парниковых газов. После появления на территории гипермаркета «Зельгрос» стационарного пункта раздельного сбора вторсырья утилизировать рассортированные отходы станет проще и удобнее.

Жители Тулы могут самостоятельно сортировать вторсырье на четыре фракции: металлические банки, стекло, пластик и бумагу, для каждой установлен отдельный контейнер. После того как рассортированные отходы попадают в контейнеры, региональный оператор увозит их на досортировку, а далее подготовленное вторсырье отправляется на переработку в специализированные компании.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов:

– В настоящее время стоит задача ввода в эксплуатацию новых современных объектов по обращению с ТКО. Создание таких объектов позволит вовлечь большее количество образуемых отходов во вторичный оборот. Создание пунктов РСО, подобных открывшемуся у нас сегодня, — важнейший шаг в развитии системы РСО на территории региона.

«Балтика», часть Carlsberg Group, видит заботу об экологии одной из своих задач. Компания последовательно снижает экослед пивоварен и готовой продукции по всей цепочке — от «поля до бокала», от выращивания экологически чистых сортов ячменя до сбора и утилизации отходов упаковки. Следуя цели «НОЛЬ углеродного следа» своей программы устойчивого развития, компания самостоятельно реализует принцип расширенной ответственности производителя, сотрудничая с компаниями по сбору и переработке отходов упаковки, инвестируя в инфраструктуру раздельного сбора и рециклинг вторсырья — в рамках проекта «Принеси пользу своему городу». Сейчас парк проекта насчитывает 10 000 контейнеров в 50 городах РФ, а объемы собранного ПЭТ, алюминия, стекла и макулатуры по итогам 2019 года превышают 100 000 т, включая 15 000 т пластика.

Компания инвестирует в развитие культуры раздельного сбора, реализуя проекты в области экопросвещения с вузами, проводя экологические экскурсии, организуя РСО на массовых мероприятиях. Учитывая эффективную практику самостоятельной реализации расширенной ответственности производителя, «Балтика» взяла обязательство по обеспечению сбора и переработки не менее 50% объема всей выпускаемой компанией на рынок упаковки к 2022 году, включая 58% ПЭТ.

Директор филиала «Тульский пивзавод» Юрий Савин:

– «Тульский пивзавод» одним из первых в городе поддержал идею внедрения раздельного сбора вторсырья. Мы активно поддерживаем развитие системы сбора отходов на переработку, помогаем оснащать город специальными пунктами, с помощью которых жители смогут удобно утилизировать мусор, разделив его на фракции. Появление нового пункта станет еще одним шагом к популяризации селективного сбора среди жителей Тулы.

ООО «Хартия», директор филиала «Тульский» Иван Асеев:

– Тульская область одной из первых в России включилась в процесс создания новой, современной, экологически безопасной системы обращения с отходами. Компания «Хартия» оснащает городские контейнерные площадки специальными евроконтейнерами оранжевого цвета для приема раздельнособранных отходов. Одновременно с этим процессом мы проводим в учебных заведениях образовательные мероприятия, направленные на вовлечение школьников в экологический способ утилизации отходов. Мы видим и понимаем важность воспитания подрастающего поколения, видим неподдельный интерес детей к бережному отношению к природе. Участие в проекте по обустройству стационарной контейнерной площадки для приема раздельнособранных отходов на площадке гипермаркета — важная составляющая создания в регионе экологически безопасной системы оборота ТКО.

ТЦ «Зельгрос», управляющий Юлия Головская:

– Мы с готовностью откликнулись на предложение поддержать и стать одним из партнеров в новом экологическом проекте «Принеси пользу своему городу». И теперь наши клиенты и жители города — последователи процесса раздельного сбора мусора — могут воспользоваться новым пунктом сбора вторсырья на нашей парковке.

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