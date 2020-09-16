Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Ганский футболист на правах аренды провёл один сезон в киевском «Динамо».

24-летний ганский полузащитник Мохаммед Кадири вернулся в тульский «Арсенал». Он будет играть за оружейников до конца сезона на условиях аренды.

В сезоне-2018/19 легионер выступал за «Арсенал», проведя в РПЛ 22 матча (1 мяч), после чего перешел в киевское «Динамо». До первого прихода в тульский клуб Кадири играл за венскую «Аустрию».