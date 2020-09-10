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Шило на мыло поменять: жители аварийного дома под Киреевском показали, куда их хотели переселить
Слева – предлагаемое для переселения жилье, справа – нынешнее.

Шило на мыло поменять: жители аварийного дома под Киреевском показали, куда их хотели переселить

Дом, в котором сейчас живут люди, вот-вот рухнет, но предлагаемые условия не многим лучше. Даже порожки похожи. В общем, найдите отличия.

Барак №4 на ул. Школьной в Киреевске строился как временное жилье для шахтеров в 1950 году. Но уже 70 лет в нем живут люди.

Еще в 2010 году он был признан непригодным для этого, однако в программу по переселению его не включили. А все потому, что в нее попадало жилье, получившее статус аварийного не позднее 1 января 2017 года. А барак на ул. Школьной обзавелся таковым только в 2018 году. В постановлении заместителя главы администрации МО Бородинское Киреевского района отмечено, что барак должен быть снесен до 1 января 2025 года. 

Меж тем дом и без сноса сам грозит рухнуть в любой момент. Крыша больше напоминает решето.

Из-за этого квартиры заливает во время дождей. От сырости на потолках и стенах разрастается грибок.

 

В удручающем состоянии электропроводка дома.

 

Канализация совсем не работает – нечистоты сливаются в подвал, подмывая фундамент.

 

– Дом сыпется при малейшем прикосновении. И в таких условиях я вынуждена жить вместе с дочерью. Каждый день бояться, чтобы дом не завалился. Ну разве мы виноваты, что администрация только в 2018 году признала дом аварийным? Почему мы должны жить в постоянном страхе за нашу жизнь? – говорит Елена Кочетова. – В доме много пенсионеров, если он начнет рушиться, они просто не успеют выбежать из на улицу!

Жители не знают, как заставить административную машину перестать уже упираться в цифру «2017» и сделать хоть что-то для того, чтобы обезопасить их жизнь. Прокуратура Тульской области поддержала жителей в этом вопросе. Ведомственная проверка в августе выявила нарушения в действиях чиновников и управляющей компании «Восток-Сервис»:

1. Течет кровля над квартирами № 6, 7, 12. Вблизи квартиры № 12 выявлена течь в системе канализации.  В отношении гендиректора ООО «Восток-Сервис» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.22 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в ГЖИ Тульской области. 

2. Администрацией МО Бородинское Киреевского района с 2010 года не принимались исчерпывающие меры для признания многоквартирного дома аварийным и включения его в программу переселения.

3. В Бородинском имеется маневренный фонд, однако, жителям переселиться туда не предлагали.

4. Необоснованно затянуты сроки сноса дома.  В представлении, внесенном Киреевским межрайонным прокурором главе администрации МО Бородинское 27 августа, требуется принять незамедлительные меры, направленные на соблюдение жилищных прав граждан, в том числе решить вопросы об их переселении из аварийного жилья и пересмотре сроков его сноса.

Получив нагоняй от прокуратуры администрация МО Бородинское вскоре связалась с жителям и предложила другое жилье. Но то, что 11 сентября увидела Елена, шокировало ее: предлагалось перебраться в почти такой же дом. Состояние его она сняла на видео:

– Воды нет, канализации нет, отопления нет. Там даже потолков нет – просто накрыта шифером Это получается шило на мыло, как им не стыдно? Они просто издеваются, – пояснила Елена.
 
Жители надеются, что местные чиновники всё же найдут выход из сложившейся ситуации.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:33 +1
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Место
Тульская областьКиреевский районпоселок Бородинский

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