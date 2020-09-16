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В Щекинском районе больше недели ищут 81-летнего пенсионера

В Щекинском районе больше недели ищут 81-летнего пенсионера

О судьбе Николая Петровича Губина ничего не известно с 8 сентября.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 81-летнего жителя Щекино Николая Губина, который 8 сентября ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы седые, короткая стрижка, глаза карие.

Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)443-14-80 или 112.

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сегодня, в 19:42 0
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