В Щекинском районе больше недели ищут 81-летнего пенсионера

О судьбе Николая Петровича Губина ничего не известно с 8 сентября.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 81-летнего жителя Щекино Николая Губина, который 8 сентября ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы седые, короткая стрижка, глаза карие.