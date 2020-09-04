В Тульской области запустят горячую линию по гриппу и ОРВИ

Фото из архива Myslo.

Тулякам расскажут, где можно сделать прививку, какие штаммы входят в состав вакцины и пр.

С 7 по 12 сентября в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области будет работать горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ.

Специалисты ответят на вопросы, где можно сделать прививку от гриппа, какие штаммы входят в состав вакцины, а также о правилах ношения масок, о том, что необходимо делать в случае заболевания гриппом и ОРВИ, и пр.

Консультацию специалистов можно получить с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по следующим телефонам:

в Туле, Киреевском, Суворовском, и Дубенском районах по телефонам: 37−30−77, 37−48−32, 22−37−56, 22−36−01, 8 (48763) 2−03−47, 8 (48763) 2−48−96;

в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8 (48753) 4−09−09, 8 (48753) 4−09−07, 8 (48753) 4−05−35;

в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8 (48741) 6−54−56, 8 (48741) 6−53−86;

в Новомосковске, Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8 (48762) 6−45−81, (48762) 6−50−70, (48762) 6−56−62;

в Щекинском, Плавском, Белевском, Одоевском, Арсеньевском, Чернском и Тепло-Огаревском районах: 8 (48751) 5−33−81, 8 (48755) 2−20−66, (48742) 4−16−10.

Получить консультацию специалиста можно и по электронной почте epid@71.rospotrebnadzor.ru или epid.fbuz@mail.ru.